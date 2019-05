technologie 51 minut temu

UOKiK nałożył na Polkomtel 39,5 mln zł kary na pobieranie opłat spoza abonamentu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę w wysokości 39,46 mln zł na spółkę Polkomtel, operatora sieci Plus, podał Urząd. Polkomtel stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług.