Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

"Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności Ursus Bus S.A. i utrzymanie jej na rynku, a także dążąc do jak największej ochrony pracowników i wierzycieli, złożył już do sądu pismo wyrażające poparcie dla przedmiotowego wniosku, zaś obecnie przygotuje pełną odpowiedź na przedmiotowy wniosek, w której wykaże istnienie przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla wierzycieli i pracowników spółki rozstrzygnięcia w zakresie przedmiotowego wniosku" - czytamy w komunikacie.