Ursus ciągnie na dno legendarną polską firmę. 50 lat temu sprowadziła "Malucha"

To ta firma 50 lat temu podpisała umowę z włoskim Fiatem i ruszyła z produkcją słynnego polskiego Malucha, czyli Fiata 126p. Później mocno weszła w maszyny rolnicze pod marką Ursus.

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Nieskuteczna obrona przed upadłością

Teraz wygląda na to, że powoli kończy się historia Pol-Motu. Choć spółka jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Wieloletni prezes Ursusa i współwłaściciel PMH, cytowany przez Puls Biznesu (PB), zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu o upadłości.

Jak przypomina PB, pierwszy wniosek o upadłość holdingu, z tytułu poręczenia kredytu Ursusa o wartości 12 mln zł, złożył bank PKO BP już na początku 2019 roku. Wtedy, chcąc uniknąć problemów, Pol-Mot złożył wniosek o restrukturyzację. Do tej pory wartość zobowiązań urosła do 147 mln zł. Duża część tej kwoty miała być spłacana przez spółki córki (m.in. Ursusa), co ze względu na problemy finansowe nie wypaliło.