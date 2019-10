Ursus miał 21,46 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Ursus w I półroczu 2019r. (po wyłączeniach) wyniosły 67 117 tys. zł i był to spadek przychodów o 10,7 % w stosunku do I półrocza 2018r. Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 4 918 tys. zł, co jest spadkiem względem I półrocza 2018 r. o 6%. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wyniku na działalności finansowej grupa osiągnęła stratę brutto na poziomie -24 314 tys. zł, co oznacza stratę wyższą niż w I półroczu 2018 r. o 0,5%. Na poziomie straty netto, wynik grupy w I półroczu 2019 r. uległ poprawie względem I półrocza 2018 r. o 5,5% ze względu na rozwiązanie rezerw i aktywa z tyt. podatku odroczonego, co poprawiło wynik brutto o uwolnione kwoty z bilansu grupy" - czytamy w raporcie.