USA. Technologiczni giganci z grupy GAFA oskarżeni o praktyki monopolistyczne

Podkomisja antymonopolowa Izby Reprezentantów (izba niższa Kongresu Stanów Zjednoczonych) opublikowała we wtorek 450-stronnicowy raport dotyczący dochodzenia prowadzonego przeciw gigantom grupy GAFA (skrót od nazw: Google, Apple, Facebook, Amazon). Dochodzenie trwało 16 miesięcy.

Dalej autorzy piszą o kontroli dostępu do rynków, który zagwarantowali sobie przedstawiciele GAFA. Dzięki temu "mogą decydować, kto jest zwycięzcą, a kto przegranym w całej naszej gospodarce" - piszą autorzy raportu.

W raporcie padają mocne oskarżenia wobec grupy GAFA. Można w nim przeczytać m.in. o tym, że ich praktyki antykonkurencyjne przyczyniają się do ograniczenia innowacyjności w gospodarce oraz realnego wyboru, który posiadają konsumenci. Autorzy idą krok dalej i uważają, że giganci osłabiają demokrację.

W analizie padło też porównanie firm technologicznych do monopoli z czasów "magnatów naftowych i potentatów kolejowych". Dlatego też autorzy raportu proponują całkowitą reorganizację i restrukturyzację biznesów z grupy GAFA oraz ich podział, jeżeli okaże się on niezbędny do zwiększenia równowagi rynkowej.