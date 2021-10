Vistula narzeka na wzrost kosztów. Przyznaje, co robi z cenami

Kryzys energetyczny i problemy z dostawami materiałów i surowców produkcyjnych dotykają wiele polskich firm. Oznacza to dla nich wzrost kosztów. Duża część przedsiębiorców pudruje rzeczywistość i stara się ukrywać fakt, że muszą podnosić ceny . Inni mówią to wprost.

Pytany o zaburzenia łańcuchów dostaw z krajów Dalekiego Wschodu wiceprezes Michał Zimnicki wskazuje: "jesteśmy spokojni, ponieważ większość kolekcji jesień-zima już do nas dotarła i jest oferowana w sklepach. Czekamy jeszcze na pojedyncze dostawy, które trafią do sklepów niebawem".

VRG musi podnosić ceny

- Dostrzegamy wpływ inflacji na nasz biznes. Nie ukrywam, że przekłada się to na dostosowanie do tego cen naszych towarów. Mamy jednak pewność, że oferowane w naszych kolekcjach wyroby są najwyższej jakości, odpowiadają światowym trendom i nie powinno to się przełożyć na mniejszą skłonność do zakupów - uważa wiceprezes.