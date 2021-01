Vivid Games zamierza przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2021 r.

"W tym roku chcemy przetestować 10 nowych gier mobilnych - zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego jak i naszych oryginalnych produkcji. Zakładamy, że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji. W planie wydawniczym mamy już 'Right Swipes', 'Amusing Heroes' oraz 'The Cash'. Dążymy do sytuacji, w której w portfolio będą trzy duże gry mobilne z miesięcznymi przychodami w wysokości co najmniej 1 mln zł, jak również kontynuujemy poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.