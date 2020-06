Voicetel: Wartość rynku voicebotów w Polsce szybko zmierza do 100 mln zł

"Gdy patrzę na to, co się dzieje m.in. wokół Voicetela od marca, to widzę, że voiceboty są na fali. I długo na niej pozostaną. Wśród naszych klientów są banki, ubezpieczalnie czy nawet centra medyczne. Ten rynek, według różnych szacunków, śmiało zmierza w Polsce w kierunku 80-100 mln zł rocznie. To już zauważalna skala"- powiedział ISBtech Wójcicki.