VWFS: 25% firm MŚP planuje zakup samochodu w ciągu 12 miesięcy

"Przedsiębiorcy oceniają, że pandemia nie wpływa negatywnie na ich nastroje związane z zakupem samochodów. To bardzo ważna informacja dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Jednocześnie jest to naturalny kierunek w zmienionej biznesowej rzeczywistości. Z jednej strony, firmy walczą o utrzymanie się na rynku i odzyskanie jak najwyższego poziomu sprzedaży towarów i usług, a samochód dla większości branż jest do tego niezbędnym narzędziem. Z drugiej strony, auto to najbezpieczniejszy środek transportu ze względu na możliwość izolacji od otoczenia" - powiedziała dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services Daria Zielaskiewicz, cytowana w komunikacie.