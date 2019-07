W programie 'Mój Prąd' 200 tys. instalacji fotowoltaicznych otrzyma dotacje

"Tak, jak wskazał premier, jest to już nasz kolejny czyn idący w stronę ochrony klimatu, stąd uruchomienie kolejnego programu wspierania energetyki odnawialnej.To jest program 'Mój Prąd', który powstał przy współpracy ministra środowiska i energii. Wypłaty będą realizowane przez NFOŚiGW i przeznaczone jest na to 1 mld zł. Dotacja wynosić będzie 5 tys zł na jedną instalację, nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Stąd szacujemy, że dzięki temu programowi 200 tys. nowych instalacji prosumenckich powstanie w Polsce oprócz tych 65 tys., które już działają" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji.

"Będzie to kolejny impuls do przyspieszenia tego przedsięwzięcia. Liczymy też na efekty klimatyczne i takim wymiernym efektem będzie redukcja CO2 przy produkcji energii z OZE. Szacunki są takie, że dzięki programowi rocznie zredukujemy CO2 o 600-800 tys. ton" - dodał minister środowiska.

"Każdy kto wykona taka instalację i zgłosi ją do zakładu energetycznego i ta instalacja zostanie przyjęta do eksploatacji, przedstawi fakturę i dowód, że została ona włączona, ma prawo otrzymać 5 tys. zł. Zgłoszenia będą dysponowane w kolejności, aż do wyczerpania limitu 200 tys. prosumentów. Jest to więc bardzo prosty system, który ma ułatwić otrzymanie dotacji" - podsumował minister.