USA dogadały się z Ukrainą. Oto co się dzieje na rynkach

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Denys Szmyhal potwierdzili w środę, że Stany Zjednoczone i Ukraina wypracowały ostateczny wariant umowy w sprawie ukraińskich złóż minerałów . Ukraiński rząd ma go zatwierdzić jeszcze w środę.

Ekspert: Widać malejące ryzyko. W kursie złotego i na giełdzie

Zawarcie umowy może być odbierane przez inwestorów jako potencjalnie pozytywny sygnał. Maksymilian Kuch, analityk XTB, w rozmowie z money.pl przyznaje, że obecna sytuacja na rynkach to raczej potwierdzenie trendu niż zwrot.

- Każdorazowa pozytywna informacja odnosząca się do potencjalnego zakończenia konfliktu przyczynia się do zmniejszania premii za ryzyko na polskim rynku. I to malejące ryzyko widać: w umacnianiu złotego, spadku rentowności obligacji i rosnących indeksach z WIG20 na czele - mówi.