Ukraina to tylko część planu Trumpa? Oto czym jest strategia "3x3"

Pokój w Ukrainie byłby korzystny dla gospodarek, ale musi to być prawdziwy pokój, a nie sytuacja, którą Rosja wykorzysta do zbrojenia się - ocenia w rozmowie z money.pl dr Adam Drozdowski, zarządzający funduszami InValue Multi-Asset. Wspomina też o opracowanej przed administrację Trumpa strategii "3x3". Co to takiego?