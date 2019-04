W Samsung Inkubator Lublin będą rozwijać dzialność cztery startupy

Billy Plus to startup działający w obszarze bezpiecznej edukacji. Założyciele stworzyli aplikację do nauki języków obcych dla dzieci i rodziców.

"Swój pomysł oparli o badania potwierdzające, że dwujęzyczność to najlepsza metoda nauki języków obcych. Innowacyjność ich projektu polega na tym, że z pomocą aplikacji użytkownicy uczą się swobodnych zwrotów, używanych w codziennej mowie, a nie książkowych określeń. Celem Billy Plus jest stworzenie rozbudowanego systemu zabezpieczeń w aplikacji, ze względu na wykorzystywane w procesie nauki dane użytkowników" - czytamy dalej.

"Przedsiębiorstwo proponuje usługę stworzoną z myślą o firmach nieposiadających specjalistów zarządzających bezpieczeństwem IT. System dostarcza ciągłej i niezakłóconej informacji o zdarzeniach, które mogą oznaczać początek incydentu. Dzięki algorytmom AI narzędzie to łączy kompetencje eksperckie oraz funkcjonalność narzędzi klasy korporacyjnej w postaci jednego produktu. CyberStudio to alternatywa dla firm, które dostrzegają potrzebę posiadania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT jednak bez konieczności zwiększania zatrudnienia" - czytamy także.