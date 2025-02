Wahania na GPW. Niepewność wokół działań Donalda Trumpa

We wtorkowy poranek warszawska giełda zareagowała niewielkim wzrostem na decyzję amerykańskiego prezydenta o odroczeniu nałożenia nowych ceł na towary z Meksyku i Kanady . Indeks WIG20 wzrósł o 0,46 proc. Jednak z samego rana część większość największych spółek była na minusie, ale szybko doszło do odbicia.

"Kursy głównych par z PLN (USD/PLN i EUR/PLN) kierowały się (w poniedziałek - przyp. PAP) w okolice istotnych techniczne oporów (odpowiednio 4,17-4,20 oraz 4,24-4,25), które jednak póki co nie były testowane. Temat ceł pomimo ich odroczenia na miesiąc (na import z Kanady i Meksyku) pozostanie głównym czynnikiem determinującym globalne nastroje we wtorek, póki co istotnej deeskalacji rynkowych obaw nie widać, wobec czego zwyżki kursów EUR/PLN i USD/PLN w kierunku ww. poziomów są, w naszej opinii, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym w perspektywie obecnego tygodnia" - prognozowali tuż przed wtorkowym otwarciem ekonomiści PKO BP.