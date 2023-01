Wakacje kredytowe na bis? Tak zareagowały kursy banków

mmmm 22 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

co ten rzad wyprawia to juz w glowie sie nie miesci ,rozdaje laptopy ,wakacje robi i inne rzeczy a w sklepach ceny coraz wieksze i czynsze rowniez ,woda ,prad ,ogrzewanie ,tu rozdaje a tu wszystko do góry ,oni nas wykoncza wyjdzie ze ludzie jak maja oszczednosci to wydadza najedzenie i oplaty ,niech nie rozdaja i nie podwyzszaja niech beda te ceny co byly wczesniej ,