Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

"W tej chwili trudno mówić o optymistycznych i pesymistycznych scenariuszach PKB. To, jak będzie się rozwijała sytuacja globalna nie zależy od czynników ekonomicznych, ale biologicznych i medycznych. Jeśli globalne zagrożenie epidemiologiczne zacznie ustępować w perspektywie kilkunastu tygodni, to w Polsce możemy w roku bieżącym mieć pozytywny wzrost gospodarczy. W tej chwili prognozy rynkowe wahają się od 1,7% wzrostu PKB w roku 2020, do nawet -3%. Te różnice wynikają najprawdopodobniej właśnie z przyjętych założeń dotyczących czasu trwania zagrożenia biologicznego i potem tempa powrotu do normalności" - powiedział ISBnews Walewski.