Warszawska giełda podsumowuje trzy kwartały. Wynik jest dużo lepszy niż rok temu

Zysk GPW w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 119,9 mln zł. To o blisko 14,6 proc. więcej niż rok temu. Ten wzrost to rezultat zwiększenia przychodów ze sprzedaży z 287,6 mln zł po trzech kwartałach ubiegłego roku do ponad 300 mln zł w tym roku. Do zwiększenia zysku giełdy przyczyniła się też pandemia.