Wartość inwestycji grupy Kruk w portfele spadła o 12% r/r do 344 mln zł w IV kw.

"Ciężko analizować inwestycje w zestawieniu z 2019 rokiem. Pandemia spowodowała praktycznie całkowite zamrożenie rynku na dwa kwartały 2020 roku. Jednak, jak pokazuje ostatni kwartał, rynek powrócił do aktywności - nadal głównie w Polsce. Inwestycje z ostatniego kwartału roku są największe w całym 2020 roku i poziomem zbliżone do IV kwartału 2019. W tak trudnym roku to naprawdę dobry poziom inwestycji. Operacyjnie, finansowo i płynnościowo jesteśmy przygotowani na większe transakcje" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.