WFS: 45% mieszkańców Mazowsza za budową CPK, 42% - przeciwko

"Odkąd Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekty budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) i rozbudowy Portu Lotniczego w Radomiu, mieszkańcy Mazowsza żyją w niepewności co do kształtu rynku lotniczego w regionie. Budowa CPK przyczyni się bowiem prawdopodobnie do zamknięcia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. A lotnisko to od lat doceniane jest przez mieszkańców za swoją dogodną lokalizację" - powiedział przewodniczący Warszawskiego Forum Samorządowego Grzegorz Gruchalski, cytowany w komunikacie.