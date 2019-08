Wizz Air uruchomi loty do Edynburga i Odessy z początkiem listopada

"Najnowsza oferta Wizz Air z Polski do stolicy Szkocji oraz do trzeciego co do wielkości miasta na Ukrainie umocni relacje biznesowe oraz korzystnie wpłynie na rozwój turystyki i hotelarstwa w tych krajach. Wraz z nowymi połączeniami, oferta Wizz składa się aktualnie ze 175 tras do 28 krajów z Polski. W 2019 Wizz Air oferuje 11 milionów miejsc w sprzedaży polskiej siatce połączeń " - czytamy w komunikacie.