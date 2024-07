Władze PKP Cargo na zakupach. Członek zarządu kupił kolejne akcje spółki

Spółka przekazała w poniedziałek (22 lipca), że Paweł Miłek kupił 500 akcji po 16 zł każda. To kolejna tego typu transakcja członka zarządu PKP Cargo. Przykładowo Marcin Wojewódka, p.o. prezesa przewoźnika, 12 lipca kupił 2 tys. akcji po 16,33 zł .

Z kolei Marcin Wojewódka wyjaśniał: "Wszystkie działania, jakie obecnie podejmuję, są zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MAR. Co więcej, od samego początku mojej bytności w PKP CARGO S.A. Komunikuje, że wierzę w przyszłość PKP CARGO S.A. i że moim zamiarem jest zaangażowanie prywatnych środków w naszą spółkę, i czynię to konsekwentnie. Pozwalają mi na to przepisy i działam zgodnie z nimi. Byłem też akcjonariuszem PKP CARGO S.A. przed objęciem funkcji w organach spółki".