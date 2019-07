Wojciech Kamieniecki został dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

"Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję dyrektora NCBR w wyjątkowym okresie: zamknięcia obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i wypracowania nowych europejskich mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych. To duże wyzwanie, ale też szansa, aby pod kierownictwem nowego dyrektora, NCBR jako kluczowy podmiot łączący naukę i biznes, aktywnie wpływał na kształtowanie polityki innowacyjnej nie tylko Polski, ale też Europy w kolejnych latach" - powiedział wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jarosław Gowin , cytowany w komunikacie.

"Nominacja to dla mnie zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie. Centrum przez lata swojego funkcjonowania dobrze wpisało się w krajobraz rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Dzięki środkom otrzymanym z NCBR powstało wiele innowacyjnych rozwiązań i produktów. Dziś stoimy przed kolejnymi wzywaniami. Niezwykle dynamiczny rozwój technologii, rosnąca konkurencja międzynarodowa, to rzeczywistość w której przyszło nam funkcjonować. NCBR ma możliwości i odpowiednie zaplecze, by skutecznie kreować kierunki prac prowadzących naukę i gospodarkę w sferę nowoczesności. Jestem pewny, że taki cel uda się nam realizować przez kolejne lata dzięki współpracy biznesu, nauki i administracji publicznej" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.