Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48,2 pkt w lutym 2020 r.

"Indeks wzrósł co prawda ze styczniowego poziomu 47,4 do 48,2, rejestrując najwyższą wartość od sześciu miesięcy, ale najnowszy wynik opierał się przede wszystkim na subindeksie Czasu Dostaw, który podniósł odczyt głównego wskaźnika o 0,5 pkt" - czytamy w komunikacie.

"W lutym warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym były wciąż słabe. Wskaźnik PMI co prawda zarejestrował najwyższą wartość od sześciu miesięcy, ale wynik ten odzwierciedlał przede wszystkim wydłużenie czasu dostaw (subindeks odwrócony, 15% wagi PMI). Nowe zamówienia oraz produkcja, stanowiące razem 55% wagi głównego wskaźnika, wzrosły od stycznia tylko nieznacznie, nie przekraczając neutralnego progu 50. Presje na łańcuchy dostaw odzwierciedlała również inflacja kosztów produkcji, której tempo gwałtownie przyspieszyło do najwyższego poziomu od 13 miesięcy. Wynik ten był wyższy niż średnia z badań długoterminowych. Stało się to mimo kolejnego spadku aktywności zakupowej polskich producentów. To, czy zakłócenia w łańcuchach dostaw będą się zwiększać i jaki wpływ będzie to miało na produkcję oraz optymizm biznesowy przedsiębiorców przybliżą nam oczekiwane z niecierpliwością marcowe dane" - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.