Wybory w Niemczech wpłyną na kurs euro. Jest kilka scenariuszy

Niemcy wybrali skład kolejnej kadencji Bundestagu . SPD, której kandydatem na kanclerza jest Olaf Scholz, będzie najsilniejszą partią. Socjaldemokraci zdobyli około 25,7 proc. głosów i nieznacznie wyprzedzili chadeków z CDU/CSU (24,1 proc.). Dla partii Angeli Merkel to najgorszy wynik w historii.

Otwarcie na niemieckiej giełdzie było udane. Główny indeks DAX zyskiwał 1 proc., co sugerowało zadowolenie inwestorów. Choć z każdą kolejną godziną notowania lekko spadały i około godziny 15:00 bilans to +0,3 proc.

Również na innych europejskich parkietach handel akcjami przebiega dość spokojnie. Na niewielkim minusie jest najważniejszy indeks warszawskiej giełdy, ale trudno to wprost wiązać z wyborami u naszych zachodnich sąsiadów.

Zazwyczaj większe ruchy w tego typu sytuacjach można obserwować na rynku walut. Eksperci jednak dość zgodnie wskazują, że póki co, kurs euro specjalnie nie zareagował na wyniki wyborów w Niemczech.

Eksperci komentują wyniki

- Wygrała partia SPD, ale z niewielką przewagą nad CDU/CSU i bez zdolności koalicyjnej z jakąkolwiek inną partią samodzielnie. Nie jest to zatem dla rynków wynik wymarzony, choć najbardziej chyba prawdopodobna "wielka koalicja" dwóch największych partii oznacza przewidywalność, czyli to, co inwestorzy lubią - komentuje sytuację Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB.