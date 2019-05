Wyniki LPP. Niemcy i Rosjanie oblegają sklepy polskiej sieci

Przeciętny salon Reserved na zachód od Odry dawał w pierwszym kwartale bieżącego roku przychody 1,2 mln zł miesięcznie. To ponad trzykrotnie więcej niż salony w Polsce, a przy tym przychody na sklep rok do roku wzrosły o jedną czwartą.

Patrząc na takie dane, nie dziwi, że LPP w Polsce zamykała sklepy. Tym bardziej, że zakaz handlu w niedziele utrudnił ich działalność. W ciągu roku w Polsce zniknęło w kraju 57 salonów z grupy LPP. I to najwyraźniej tych najmniej efektywnych, bo po likwidacji średnia przychodów na sklep wzrosła o 13 proc. do 334 tys. zł miesięcznie.

Strata netto grupy kapitałowej wzrosła do 114,6 mln zł z 104,8 mln zł rok wcześniej. I to mimo wzrostu przychodów do 1,83 mld zł z 1,58 mld zł rok temu i wzrostu przychodów w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) o aż 11,4 proc.

A i tak dobrze, że jeszcze nie ma podatku handlowego. Spółka wyliczyła przy okazji raportu kwartalnego, że obciążyłby ją kosztem 41 mln zł rocznie według danych za 2018 rok, a do 2020 roku ta kwota urośnie do 45 mln zł.

To jedna dwunasta wyników z rok ubiegły (505 mln zł). By sobie to zrekompensować, spółka musiały by zwiększyć marże, np. poprzez wzrost cen o 8 proc.