Wzrost przychodów z zewn. reklamy cyfrowej IMS dwa razy wyższy niż rynku w 2019

"IMS, który w roku 2020 obchodzić będzie 20-lecie istnienia od prawie samego początku aktywnie sprzedaje kampanie reklamowe na nośnikach audio, a od roku 2009 również w przestrzeni DS. Praktycznie każdego roku wzrost przychodów przekracza średnie parametry rynkowe. W roku 2019 prognozowany wzrost na rynku Out Of Home to 2,3%, a IMS może się pochwalić dwukrotnie wyższą wartością. Prognozowany wzrost całego rynku reklamowego w 2019 roku uplasuje się poniżej wyniku IMS S.A. Jedynie druga siła reklamowa w branży, internet, rośnie szybciej, ponieważ spodziewany wynik to 17%. Analitycy rynku zwracają uwagę na konieczność całościowego podejścia do promocji produktów w oparciu o wszystkie kanały. W miksie reklamowym IMS jest bardzo ważnym graczem" - czytamy w komunikacie.