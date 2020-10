X-Trade Brokers chce kwartalnie pozyskiwać średnio 30 tys nowych klientów w 2021

"W porównaniu do pierwszych dwóch kwartałów 2020 r., trzeci był nie tylko kwartałem wakacyjnym, ale był to także czas znacznie mniejszej zmienności na rynkach. Pomimo tego, udało nam się nie tylko podpisać ponad 21 000 nowych rachunków, ale także osiągnąć rekordowy kwartał pod względem liczby aktywnych klientów. To jasny dowód, że udało nam się zbudować bardzo solidną bazę, która pozwoli nam osiągać coraz lepsze wyniki w przyszłości. W 2021 roku chcemy kwartalnie pozyskiwać średnio 30 000 nowych klientów" - powiedział ISBnews Arnaout.

"Mam tu na myśli wprowadzenie na rynek oferty '0% prowizji' dla miesięcznych wolumenów o wartości do 100 000 euro. Jestem przekonany, że będzie ona świetną zachęta dla każdego, kto wcześniej tylko zastanawiał się nad rozpoczęciem inwestowania - teraz może to zrobić z XTB bez obaw o koszty prowizji, bo dla większości naszych inwestorów przestają one istnieć. Równolegle, w trzecim kwartale pracowaliśmy także nad kampanią marketingową z udziałem naszego nowego ambasadora, świetnego trenera José Mourinho. Jestem przekonany, że dzięki tej współpracy wzrośnie globalna rozpoznawalność XTB i przyciągniemy do naszej oferty nowych klientów - zarówno na polskim, jak i na kilkunastu innych rynkach, na których działamy" - dodał prezes.