XTB notuje rekordowe przychody. Potwierdzają duże zainteresowanie inwestowaniem

Wybuch pandemii mocno namieszał na rynkach finansowych. Jednym z efektów drastycznych cięć stóp procentowych (niemal do zera), przez co oszczędności trzymane w bankach nie dają praktycznie żadnych odsetek, jest wzrost zainteresowania bardziej ryzykownymi produktami finansowymi.

Grupa X-Trade Brokers (XTB) w trzecim kwartale tego roku wypracowała 68,4 mln zł zysku netto - wynika z wstępnych wyliczeń zaprezentowanych przez zarząd. To ogromny progres, bo w analogicznym okresie poprzedniego roku były na poziomie 15,5 mln zł.

Na taki wynik złożyły się przychody ze sprzedaży, które wzrosły z niecałych 61 mln zł do prawie 140 mln zł. Taka poprawa była możliwa m.in. dzięki pozyskaniu 21 tys. nowych klientów. Do tego liczba aktywnych kont wzrosła o ponad 90 proc. i przekroczyła 53 tys.

"Pierwsze półrocze 2020 roku upłynęło pod znakiem ponadprzeciętnej zmienności na rynkach finansowych, co pozwoliło XTB osiągnąć rekordowe przychody i znacząco powiększyć bazę klientów" - podkreśla zarząd w komentarzu do wyników.

Liczy, że w kolejnych miesiącach i kwartałach utrzyma tempo rozwoju. Planuje zbliżyć się do możliwości powtarzalnego pozyskiwania 30 tys. klientów kwartalnie.

Wsparciem w tym celu ma być ogłoszona niedawno współpraca ze słynnym trenerem piłkarskim José Mourinho i kampania marketingowa pod hasłem: "Be like José". Jej koncepcja opiera się na podobieństwach pomiędzy wyzwaniami, z którymi mierzą się na co dzień inwestorzy i trenerzy.