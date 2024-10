Żabka coraz bliżej giełdowego debiutu. Jest ostateczna cena jednej akcji

W komunikacie spółki poinformowano, że oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji , z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału. Na podstawie ustalonej ostatecznej ceny akcji wartość oferty wyniesie 6,45 mld zł. Dodatkowo oferta zawiera do 45 mln akcji dodatkowego przydziału, a w przypadku pełnego wykonania tej opcji, wartość oferty wzrośnie do 7,42 mld zł.

Jest ostateczna cena za akcję Żabki

Żabka to sieć sklepów convenience licząca w Polsce ponad 10 tys. placówek działających na zasadzie franczyzy. Sieć uzupełniają bezobsługowe sklepy autonomiczne pod szyldem Żabka Nano, a także oferta cyfrowa, do której należą marki jak Maczfit oraz Platforma Dietly. Zakupy spożywcze online są realizowane przez marki Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

W perspektywie średnioterminowej Grupa Żabka planuje otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie, a celem na ten rok jest uruchomienie około 1 tys. 100 placówek. Potencjał rynkowy grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii .

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca br. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12 mld 893 mln zł, wobec 10 mld 532 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Przychody wyniosły 11 mld 148 mln zł, co stanowi wzrost o 21,5 proc. w ujęciu rocznym.