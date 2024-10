Żabka idzie na giełdę. Mija kluczowy termin dla inwestorów detalicznych

Żabka wchodzi na giełdę

Ok. 266 mln akcji do sprzedaży oferuje Heket Topco, podmiot kontrolowany przez fundusz CVC, 31,6 mln sprzedawanych jest przez PG Investment Company, 11,5 mln - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ok. 33,5 mln akcji oferuje spółka Amphibian, czyli wehikuł byłych i obecnych menedżerów spółki, a 2,2 mln - Jacques de Vaucleroy. Pulę akcji w ramach dodatkowego przydziału oferują Heket Topco i EBOiR.