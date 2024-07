Żabka ujawnia dane. Wzrost przychodów, ale spadek marży za rok 2023

Żabka opublikowała raport finansowy za rok 2023. Według danych zawartych w sprawozdaniu, na które zwraca uwagę ekonomista Kamil Sochanek, "przychody rosną do 19,8 mld zł (+23,7 proc. rok do roku)". Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,806 miliarda złotych w 2023 roku, w porównaniu do 16,003 miliarda złotych w roku poprzednim. To oznacza wzrost o ponad 3,8 miliarda złotych.

Jednakże, jak podkreśla ekonomista, "marża brutto ze sprzedaży wynosi 3,5 mld zł (ale spada z 18,6 proc. do 17,8 proc.)". Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 3,533 miliarda złotych w 2023 roku, co stanowi spadek w stosunku do przychodów w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to wyniósł 2,989 miliarda złotych.

Spadek rentowności i wzrost kosztów finansowych

Sochanek zwraca również uwagę na spadek rentowności. Jak pisze: "Rentowność EBITDA i EBIT również gorsze rok do roku (odpowiednio EBTIDA spada z 14,5 proc. do 13,8 proc. oraz EBIT z 7,6 proc. do 6,9 proc.)". Dane ze sprawozdania potwierdzają te obserwacje. Zysk z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł 2,741 miliarda złotych w 2023 roku, w porównaniu do 2,335 miliarda złotych w roku 2022.

Ekonomista podkreśla również, że "koszty finansowe ciążą na wyniku i rosną o 305 M PLN (+43 proc. rdr)". Sprawozdanie finansowe potwierdza tę informację, pokazując wzrost kosztów finansowych z 0,712 miliarda złotych w 2022 roku do 1,017 miliarda złotych w 2023 roku.

Warto zauważyć, że mimo wzrostu kosztów i spadku marży, zysk netto z działalności kontynuowanej Żabki spadł nieznacznie, z 0,384 miliarda złotych w 2022 roku do 0,360 miliarda złotych w 2023 roku. Spółka zdołała utrzymać zysk na stosunkowo stabilnym poziomie pomimo trudniejszych warunków operacyjnych.

Inne istotne zmiany w finansach Żabki

Kamil Sochanek zwraca uwagę na kilka innych interesujących pozycji w sprawozdaniu finansowym Żabki. Jak pisze: "(i) rosną udzielone pożyczki z poziomu 12,7 M PLN do 200 M PLN; (ii) dalej rośnie zadłużenie spółki; (iii) rośnie CAPEX (ale należy wyłaczyć udzielone pożyczki); (iv) gotówka wynosi 642 M PLN vs 276 M PLN."

Ekonomista zauważa również, że w sprawozdaniu zarządu dominują treści marketingowe. "W mojej ocenie płynie z nich umiarkowana wartość dodatnia". Sugeruje to, że spółka może przygotowywać się do potencjalnej oferty publicznej, na co wskazywały wcześniejsze doniesienia medialne.

Sochanek przypomina, że "spekulacje dotyczące IPO są naturalnie oparte na artykule z Bloomberga". Jednakże, jak podkreśla, obecne sprawozdanie finansowe "charakteryzuje się dużą ogólnością [w porównaniu - red.] z potencjalnymi danymi przedstawionymi w ewentualnej ofercie" - podsumowuje autor wpisu.

