Żabka zgromadziła ponad 3 mln użytkowników aplikacji mobilnej żappka

"Zakładaliśmy, że na koniec 2020 roku z aplikacji żappka będzie korzystać ok. 3 mln użytkowników. Tymczasem, mimo panującej od marca pandemii, zainteresowanie aplikacją w ostatnich miesiącach dynamicznie rosło, a liczba ta została już przekroczona. Z pewnością przyczyniły się do tego wprowadzone w pierwszym półroczu nowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamawiania produktów w ramach usługi 'zamów i odbierz', płatności bezdotykowe Żappka Pay oraz rozwój działań mających na celu zwiększanie zaangażowania użytkowników, czyli liczne promocje i wyzwania z nagrodami. Co ważne, sukces aplikacji żappka to także sukces naszych pracowników, którzy zajmują się tworzeniem i wdrażaniem narzędzi cyfrowych w naszej firmie" - powiedział wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska Tomasz Blicharski, cytowany w komunikacie.