Zakaz handlu jednak pomógł małym sklepom. abc atakuje dyskonty

Nawet 16 tys. drobnych przedsiębiorców musiało zamknąć swoje biznesy https://www.money.pl/gospodarka/zakaz-handlu-pograzyl-male-sklepy-najwiecej-zyskaly-stacje-benzynowe-6361007429097089a.html - wskazywał w programie "Money. To się liczy" Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - To pokazuje skalę destrukcji i zniszczenia - zaznaczył, komentując zakaz handlu w niedziele .

Takim wnioskom wydają się przeczyć dane Eurocash. To spółka zaopatrująca ze swoich 180 hurtowni największe sieci małych sklepów w Polsce, łącznie 15 tys. placówek. M.in. sieć "abc" liczącą 8,7 tys. sklepów.

Biedronka zwiększyła w ubiegłym roku sprzedaż istniejących już sklepów (czyli z wyłączeniem nowo otwieranych, like-for-like LFL) o 2,8 proc., a Carrefour o 1,6 proc. Tymczasem sieć abc miała dynamikę aż 6,4-procentową, sieć Gama 4,5-proc., a Lewiatan 3,2-proc. To pokazuje, że klienci mimo zakazu handlu w niedziele wydają więcej, ale gros tych większych pieniędzy trafia do małych punktów.

Niewykluczone, że w końcówce roku klienci mieli dość tłoków w dyskontach, szczególnie w okresie świątecznym i przenosili zakupy do małych sklepów. Ale najwyraźniej tylko do tych zrzeszonych w znanych sieciach, skoro związek pracodawców informuje o spadku liczby małych sklepów.

Zdarzenia jednorazowe, te ujemne i dodatnie, dodały łącznie 44,8 mln zł do zysku Eurocashu. Rok temu zysk obciążyło 114,4 mln zł zobowiązania z tytułu rozliczenia podatku VAT. Gdyby te wydarzenia pominąć, to na normalnej działalności Eurocash zarobił w ubiegłym roku 66,9 mln zł na czysto w porównaniu do 84,8 mln zł rok wcześniej, czyli o 21 proc. mniej.