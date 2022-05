Zarządzanie zyskiem i stratą na giełdzie. Sprawdź, co wiesz na ten temat

Wyobraź sobie, że kupiłeś akcje, licząc na wzrosty, a tymczasem kurs idzie w dół. Mija dzień, tydzień, miesiąc – i jest tylko gorzej. Co robić?

Albo inaczej – wycena idzie w górę. Już dawno zarobiłeś to, na co liczyłeś. Chcesz zarobić jeszcze więcej, to oczywiste, więc trzymasz akcje, licząc każdego dnia na kolejne wzrosty, chociaż wiesz, że kiedyś może przyjść moment, w którym kurs spadnie. Kiedy więc powiedzieć "stop"?

Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe i musi się z nimi zmierzyć każdy inwestor. Są okresy dużych spadków i dużych zysków, i na każdą ewentualność powinniśmy być przygotowani. Musimy umieć zarządzać ryzykiem i stratą. Między innymi o tym, jak to zrobić, będziemy mówić już na najbliższym webinarium z cyklu "Taka wiedza to skarb", realizowanym przez Money.pl przy współpracy z mBankiem.

Sukces – co to znaczy?

Pierwszą sprawą, jaką musimy sobie wyjaśnić, jest definicja sukcesu w inwestowaniu. Czym on tak naprawdę jest? Czy trzeba zarobić 2 proc. czy 20, by móc mówić o sukcesie?

Każdy ma swój indywidualny poziom zysku, jaki sobie zakłada, wchodząc w daną inwestycję. Ogólnie można powiedzieć, że sukcesem na giełdzie jest osiągnięcie bilansu zysków i strat po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych i podatków na poziomie wyższym niż aktualne oprocentowanie lokat czy rentowność obligacji skarbowych.

Z tego wynika, że w ostatnich latach wystarczyło nieco wyjść ponad zero i już byliśmy po stronie sukcesu. Dziś – po podwyżkach stóp procentowych – pojawiają się oferty lokat bankowych na poziomie nawet 5 proc. w skali roku. Zatem poprzeczka na giełdzie też poszła w górę.

Próg sukcesu jest więc zmienny w czasie i tu pojawia się bardzo istotny element inwestowania – horyzont czasowy. Im jest on dłuższy, tym szanse na dodatni wynik rosną, wskazują na to dane historyczne. Dłuższe lub krótsze wahania na rynku mają mniejsze znaczenie, gdy myślimy w perspektywie 10 czy nawet 20 lat, są natomiast kluczowe w inwestycjach krótkoterminowych.

Czego potrzeba, by ten sukces odnieść? Doświadczenia, wiedzy czy wykorzystania odpowiednich narzędzi? O tym właśnie będziemy mówić podczas webinarium.

Miej to pod kontrolą

Szanse na sukces można zwiększyć, odpowiednio zarządzając procesem inwestycyjnym, a w szczególności zyskiem i stratą. Proces inwestycyjny to wszystkie obszary, które inwestor powinien mieć pod kontrolą. Przynajmniej teoretycznie, bo nie da się kontrolować wszystkiego. Jednak zrozumienie mechanizmów, jakie rządzą rynkiem, pozwala na bardziej racjonalne, a mniej emocjonalne podejście do tego, co się na nim dzieje. Pozwala też na zdystansowanie się do emocji innych graczy i natłoku informacji, jakie codziennie zalewają świat finansów.

Podczas webinarium omówimy trzy istotne dla procesu inwestycyjnego obszary, czyli strategię, zarządzanie kapitałem i psychologię inwestowania.

Podczas inwestowania najistotniejsze są dwa momenty – kiedy kupujesz i kiedy sprzedajesz. Oba punkty mają duże znaczenie, jednak można zaryzykować stwierdzenie, że to moment sprzedaży jest bardziej kluczowy dla sukcesu – to on bowiem decyduje o zysku lub stracie i ich wielkościach. To tutaj właśnie oceniasz, czy już osiągnąłeś swój cel, czy jeszcze musisz poczekać oraz – co najtrudniejsze – czy rezygnujesz z założonego celu i realizujesz zysk (lub stratę) już teraz, nie czekając na to, co przyniesie jutro.

Jak ustalić ten punkt? Kiedy – jeśli w ogóle – warto go nieco przesunąć?

Podczas webinarium przyjrzymy się też emocjom, jakie towarzyszą podejmowaniu takiej decyzji oraz temu, w jaki sposób stworzyć odpowiednią dla siebie strategię inwestowania. Powiemy też o podstawowych narzędziach, które pozwalają zachować bezpieczeństwo – zlecaniach, które automatyzują tę część procesu inwestycyjnego.

Gdzie i kiedy?

"Taka wiedza to skarb" to cykl webinariów, w których pokazujemy, jak inwestować na giełdzie. Omawiamy najistotniejsze kwestie, które pozwalają zacząć. Naszymi gośćmi są eksperci mBanku, pracujący na co dzień na rynku finansowym.

W najbliższym odcinku – który rozpocznie się już 24 maja o godz. 19 na stronie – relacja live na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zachęcamy też do śledzenia webinaru poprzez clickmeeting, dzięki czemu – po wcześniejszym zapisaniu się – będzie można zadawać pytania ekspertom na czacie.

Chcąc zapisać się na webinarium, należy wejść na stronę https://wiedzatoskarb.wp.pl/. Tam też można obejrzeć poprzednie odcinki obecnej i poprzedniej edycji programu.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Materiał powstał przy współpracy z mBankiem