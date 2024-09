Zawiadomienie do CBA ws. Przemysława Wiplera. Poseł odpiera zarzuty

Radio Zet podaje, że w zawiadomieniu do CBA Kołkowski przypomina, iż "Wipler tłumaczył w kwietniu mediom, że nie jest akcjonariuszem spółki, ponieważ wniósł akcje do założonej przez niego fundacji rodzinnej. Jednak 28 czerwca 2024 roku poseł Konfederacji zarejestrował się we własnym imieniu jako akcjonariusz na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki".