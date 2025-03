Zbliżenie z Trumpem opłaca się Muskowi? Tak zmienił wartość dawny Twitter

Według nieoficjalnych doniesień, do których dotarł Financial Times, inwestorzy wyceniają platformę X na 44 miliardy dolarów. Do wyceny doszło w ramach transakcji przeprowadzonej na początku marca, polegającej na wymianie istniejących udziałów w spółce. Byłaby to świetna wiadomość dla Elona Muska. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku dokumenty Fidelity Investments sugerowały, że wartość firmy spadła poniżej 10 miliardów dolarów.