ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości wyniosła 19,43 mln w III kw.

"Trzeci kwartał bieżącego roku upłynął przede wszystkim pod znakiem znaczącego wzrostu aktywności klientów w mobilnych kanałach dostępu do banków. W ciągu trzech miesięcy liczba użytkowników bankowych aplikacji na telefony i tablety zwiększyła się o 5,85% - nominalnie o ponad 750 tys. - w porównaniu do poprzedniego kwartału, a w ujęciu rocznym aż o 31%. Znaczący przypływ klientów do aplikacji mobilnych to w dużej mierze efekt pandemii, która okazała się katalizatorem zmian zachodzących w obszarze zdalnych kontaktów z dostawcami wszelkich, nie tylko finansowych usług. Wyraźnie widoczne jest jednak, że ta tendencja się umacnia i coraz więcej osób w ostatnich miesiącach przekonuje się do nowoczesnej bankowości w telefonie. Co istotne, podobnie jak w poprzednim okresie, największy wpływ na wzrost liczby aktywnych użytkowników mobilnych rozwiązań mieli klienci mobile only, a więc ci, którzy korzystając z aplikacji bankowych, jednocześnie nie logują się do serwisów transakcyjnych z wykorzystaniem przeglądarki

internetowej w danym miesiącu. Liczba takich osób przekroczyła w III kwartale 7 mln, stanowiąc 52% wszystkich użytkowników bankowości mobilnej. Przy wzroście liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej na poziomie niespełna 6% w ujęciu kwartalnym, wzrost segmentu mobile only wyniósł 9%, a od początku roku 2020 - 22%" - czytamy w komunikacie.