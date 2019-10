górnictwo 1 godzinę temu

ZKS Ferrum dostarczy Hyundai Engineering zbiorniki za ok. 9,7 mln euro netto

ZKS Ferrum - spółka zależna Ferrum - podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. S.A. oddział w Polsce umowę na dostawę zbiorników do magazynowania propylenu na potrzeby projektu "Polimery Police", podała spółka. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia to ok. 9,7 mln euro netto.