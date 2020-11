górnictwo 53 minuty temu

ZKS Ferrum ma umowę na konstrukcje stalowe obudowy pieców wartą ok. 4,3 mln euro

ZKS Ferrum, spółka zależna Ferrum, zawarła ze spółką prawa brytyjskiego z siedzibą w Londynie umowę na wykonanie i dostarczenie przez ZKS Ferrum na rzecz zamawiającego konstrukcji stalowych obudowy pieców, podało Ferrum. Łączna szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 4,3 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 19,7 mln zł netto według kursu NBP z dnia jej zawarcia.