Zortrax odnotował 1,6 mln zł straty netto w I kw. br., wzrost o 24% r/r

Spółka zakończyła procedury depozytowe. W następnym kroku uzupełni dokumentację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w celu dematerializacji akcji, by finalnie ubiegać się w GPW o wprowadzenie papierów do obrotu na NewConnect, podano w komunikacie.

"Premiery nowych produktów są główną przyczyną wzrostu przychodów Zortrax. Chcemy utrzymać tempo wzrostu w oparciu o nowe produkty i nowe technologie, dlatego zdecydowaliśmy się na intensyfikację działań badawczych i rozwojowych, które były zaplanowane na przyszłe okresy. To wpływa na bieżącą rentowność , ale jest inwestycją w przyszłość" - dodał Tomasiak.

Realizowane w I kwartale projekty badawcze są dotowane, co oznacza, że ok. 60% poniesionych nakładów, czyli około 1,9 mln zł, zostanie zwrócone, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe wyniki. Na wzrost kosztów w I kwartale wpływ miały również wydatki związane z wprowadzeniem nowych produktów. W ostatnich ośmiu miesiącach premierę miało sześć urządzeń Zortrax, podano także.