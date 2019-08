ZUE miało 1,16 mln zł zysku netto, 2,61 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln zł wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 479,81 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 319,11 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa roku przyniosła poprawę przychodów ze sprzedaży r/r, pomimo wysokiej ubiegłorocznej bazy. Istotny wpływ na wynik mają kontrakty kolejowe pozyskane w latach 2016-2017, które charakteryzują się niską marżowością, ze względu na wzrost kosztów realizacji, o którym wspominaliśmy i brak realnej waloryzacji kontraktów" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w osobnym komunikacie.

Według niego otoczenie rynkowe pozostaje trudne, choć widać pozytywne sygnały.

"Na ten moment dynamika wzrostu kosztów materiałów, surowców i transportu jest niższa niż w 2018 roku, co nie oznacza, że jest to trend trwały. Na rynku kolejowym jest to związane przede wszystkim z wyprzedzającymi zakupami zrealizowanymi przez wykonawców w latach poprzednich oraz z mniejszą liczbą ogłoszonych postępowań przetargowych w bieżącym roku, co powoduje, że producenci i dostawcy mogą dostarczyć więcej niż gotowy jest kupić rynek, a to oznacza, że muszą konkurować nie tylko jakością, ale i ceną. Jednocześnie utrzymują się wysokie stawki robocizny, zwłaszcza w zawodach wysoko specjalizowanych, co wiąże się z małą liczbą dostępnych pracowników, w stosunku do potrzeb rynku" - podkreślił prezes.

Dodał, że pozytywnym zjawiskiem jest widoczna duża liczba potencjalnych zleceń, zarówno na rynku infrastruktury kolejowej jak i miejskiej.

"W 2019 roku rząd znowelizował Krajowy Program Kolejowy zwiększając kwotę na modernizację szlaków kolejowych do 2023 roku do kwoty 69,6 mld zł (wzrost o 3,2 mld zł). Aktualnie (wg. szacunków PKP PLK) ok. 50 mld zł są warte łącznie prace zakończone, inwestycje w toku i zakontraktowane zadania w ramach KPK. Z kolei od 2021 roku PKP PLK planuje ogłoszenie przetargów o wartości 30-40 mld zł, do których jest obecnie przygotowywana dokumentacja projektowa. Na rynku infrastruktury miejskiej, po kilkuletnim spowolnieniu, od 2018 roku największe ośrodki ogłaszają kolejne przetargi na planowane od wielu lat inwestycje. Najciekawsze zadania na tym rynku jeszcze nie zostały ogłoszone" - powiedział prezes.

Według niego jednocześnie rozstrzygnięcia przetargów kolejowych nadal przedłużają się, a niektóre z nich są unieważniane, ponieważ złożone oferty przewyższają kwotę zakładaną przez zamawiającego.

"Jako branża walczymy też o to, by kontrakty zawarte w latach 2016-2017 mogły być w odpowiedni sposób waloryzowane, w przypadku niemożliwego do przewidzenia na etapie ofertowania oraz niewynikającego z winy firm wykonawczych wzrostu kosztów. W naszej ocenie to warunek konieczny dla uzdrowienia sytuacji na rynku infrastruktury w Polsce, którego perspektywy w kolejnych latach są bardzo obiecujące" - powiedział Nowak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1,67 mln zł wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące