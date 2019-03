"13. emerytura". Do kogo trafi świadczenie, w jakiej wysokości i kiedy wypłata środków?

"13. emerytura" - jeden z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego. Do kogo trafi?

Jak zapowiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński "13. emerytura" będzie dodatkowym świadczeniem dla emerytów przysługującym każdej osobie pobierającej emeryturę, bez względu na jej wysokość. Wicepremier Beata Szydło pod koniec lutego zapowiedziała dodatkowo, że popularna "trzynastka" oprócz emerytów trafi również do rencistów.

"13. emerytura" - w jakiej wysokości i kiedy wypłata środków?

"13. emerytura" wyniesie tyle, co minimalna emerytura w 2019 r., czyli 1100 zł brutto. Program miałby wejść w życie jeszcze w tym roku, a pierwsze wypłaty powinny ruszyć już w maju. - Zrobimy to w tym roku i zrobimy wszystko, żeby uczynić to także w przyszłym i w następnym - zapowiadał Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS.