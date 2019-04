13. emerytura. Projekt ustawy po drugim czytaniu wrócił do komisji

Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do komisji sejmowych po drugim czytaniu. Swoje poprawki zgłosiły kluby Kukiz'15, PSL-UED i Teraz!

- PSL poprze tę inicjatywę, ale warto rozważyć poprawki i propozycje dotyczące cykliczności - powiedziała Urszula Pasławska z PSL-UED. - Dlaczego emeryci mają płacić za to, że w przyszłym roku nie ma wyborów, czy w przyszłym roku koszty życia będą niższe? - zapytała.

Obejrzyj: 13. emerytura to na rękę 888 zł

Zapisania w ustawie, że 13. emerytura jest stałym, corocznym świadczeniem, domaga się także Kukiz'15. - Jak damy dodatek raz, to pozwólmy, żeby otrzymywali to stale. To im da poczucie bezpieczeństwa, które jest ważne dla emerytów - powiedziała Agnieszka Ścigaj ze stronnictwa Pawła Kukiza.