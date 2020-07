140 tys. Polaków straciło pieniądze z ZUS. Ministerstwo obiecuje pomoc

"Ja też napisałam odwołanie do ZUS w tej samej sprawie i czekam. Dziś czytałam artykuł na temat tych praktyk i robią to zgodnie z prawem (rozporządzeniem). Panie z ZUS mówią, że miałam pecha, iż mam nadpłaty. O zwrot nadpłaty można było się ubiegać do 10 maja, a ja o pobraniu nadpłaty, o której nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero 27 maja, czyli już po terminie. Nie wierzę, że coś zdziałam, ale wysłałam im wniosek o zwrot" – dodaje kobieta.