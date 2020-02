2 mld złotych na media publiczne. Sondaż nie pozostawia wątpliwości, Polacy są przeciwni

47,2 proc. chciałoby, żeby Andrzej Duda zawetował ustawę, natomiast 14,7 proc. oczekuje, że głowa państwa skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Na podpis pod tym aktem prawnym liczy zaledwie co szósty z nas. Natomiast tylko 3,3 proc. zapytanych oczekuje podpisu wraz z jednoczesnym odesłaniem ustawy do TK w ramach tzw. kontroli następczej.

Pieniądze dla TVP. Kolejne miliardy z budżetu państwa płyną do mediów publicznych

Złą wiadomością dla prezydenta jest także fakt, że zaledwie co trzeci jego zadeklarowany wyborca chce, by Andrzej Duda podpisał ustawę. Kolejne 6 proc. proponuje mu natomiast podpisanie przy jednoczesnym odesłaniu aktu do TK.