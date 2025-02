30 mln zł strat. Słynna fundacja zawiadamia prokuraturę

Jak dowiedziało się TVP Info, na tym etapie PFN szacuje szkodę w swoim majątku na kwotę co najmniej 29 mln 878 tys. 871 zł. "To więcej niż 29-krotność określonej w Kodeksie karnym szkody w wielkich rozmiarach" - podkreślono.

Polska Fundacja Narodowa zawiadamia prokuraturę

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa trafiło do Prokuratury Krajowej i dotyczy m.in. projektów czy działań jak "Sprawiedliwość", "Polska 100", ("I Love Poland"), "Portal Polska", "Polskie Dziedzictwo-Wschód".

Do sprawy ma się odnieść jeszcze w piątek obecny zarząd PFN.

Fundacja żąda zwrotu 700 tys. zł

We wrześniu 2024 roku PFN odwołała darowiznę w całości i wezwała do jej zwrotu. W przedsądowym wezwaniu do zwrotu darowizny z dnia 16 października wskazała, że po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania wystąpi na drogę sądową. Wyznaczony termin upłynął 23 października.