30 tys. pasażerów, ale trzy lata na minusie. Tak w biznesie radzi sobie Michał Tusk

Pomysł na działaność? Dowożenie ludzi na gdańskie lotnisko. Dokładnie na to, na którym kiedyś pracował syn Tuska i dokładnie to, o którym i ojciec, i syn musieli opowiadać przed komisją ds. Amber Gold, gdy dopytywała o zatrudnienie w liniach OLT Express.

Ceny busa na trasie Bydgoszcz-Gdańsk zaczynają się do kilku złotych (choć to najtańsza opcja). W busach skórzane fotele, klimatyzacja i dostęp do internetu. I tak wysiedzieć trzeba 2 godziny, by dotrzeć na lotnisko.