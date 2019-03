500+ dla najmniej zarabiających. PO chce niższych podatków i składek oraz wyższych dodatków do pensji

Program zakłada obniżkę opłat i podatków tak, by stanowiły maksymalnie do 35 proc. wynagrodzenia. To oznacza, że zarówno podatek dochodowy, jak i składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, musiałyby pójść w dół. Platforma Obywatelska proponuje, by PIT był na poziomie 10 i 24 proc. Dziś to 18 i 32 proc.