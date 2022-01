69 tys. zł na wymianę pieca. Rusza trzecia odsłona rządowego programu

W "Czystym Powietrzu" nadal obowiązują dwie części programu. Pierwsza, w której można zdobyć podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł - przeznaczona jest dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł. Druga - tu można sięgnąć po podwyższony poziom wsparcia do 37 tys. zł - dla tych, u których przeciętny miesięczny dochód na osobę to maksymalnie 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.