Pobili wszelkie rekordy. Są nowe dane o inflacji z Turcji

Bezpośrednią przyczyną skoku dynamiki CPI są efekty bazy statystycznej i znoszenie dopłat do rachunków za gaz. Tureckie problemy z inflacją tak naprawdę wynikają jednak z lat utrzymywania ekstremalnie łagodnej polityki pieniężnej i fiskalnej rozwiązłości prowadzących do przegrzewania się gospodarki i zapaści liry - pisze autor komentarza.

Inflacja w Turcji przekroczyła 75 proc.

"Prezydent Recep Erdogan dopiero po zagwarantowaniu sobie reelekcji w maju 2023 r. przyzwolił na zwrot w polityce o 180 stopni i zawierzył bardziej konwencjonalnemu podejściu. Od tego czasu stopy procentowe podniesiono z 8,5 do 50 proc. Władze monetarne wierzą, że marcowe wznowienie cyklu podwyżek i podniesienie kosztu pieniądza o 5 pkt proc. wystarczą do opanowania inflacji" - wskazuje analityk.

Inflacja spadnie do "zaledwie" 38 proc.?

"To klucz do poprawy nastawienia inwestorów, zintensyfikowania napływów kapitału rzutujących na tempo odbudowy rezerw walutowych i co za tym idzie kondycji liry. Marcowe zaostrzenie polityki poprzez podwyżki stóp i odwołanie się do szeregu dodatkowych narzędzi zmniejszających płynność w systemie finansowym pozwoliło jedynie na ustabilizowanie tureckiej waluty na historycznym dnie" - pisze.